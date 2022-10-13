الوزير الأول يستقبل كارلوس تافاريس الرئيس المدير العام لمجموعة ستيلانتيس

ويندرج هذا المشروع في إطار تعزيز الشراكة الإستراتيجية المتميزة القائمة بين الجزائر وإيطاليا. وتجسيداً لـمخرجات القمة الرابعة للحكومات الجزائرية-الإيطالية التي انعقدت بالجزائر العاصمة في 18 جويلية 2022.

وقد أعلن وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم الخميس، أن الجزائر وقعت اتفاقية، مع مجمع “FIAT” “فيات”، لتصنيع السيارات بالبلد. كما أوضح وزير الصناعة، في هذا الخصوص، أن المصنع يتعلق بسيارات سياحية ونفعية في ولاية وهران.

وجاء في كلمة الوزير، “أعلن اليوم من مقر وزارة الصناعة أنّه سيتم في هذه الأثناء إمضاء اتفاقية إطار بين قطاع الصناعة والمصنّع الإيطالي FIAT التابع لمجمّع ستيلانتيس”. “من أجل إقامة مشروع لتصنيع السيارات السياحية والنفعية الخفيفة بولاية وهران”. وذلك “بعد مشاورات حثيثة تمت في الأيام القليلة الماضية بين الطرفين”.

وفي السياق ذاته، اعتبر وزير الصناعة، إمضاء هذه الاتفاقية، تجسيد للعلاقات المتميّزة التي تجمع الجزائر بإيطاليا. والتي نطمح من خلالها إلى المضي قٌدما في الشعب الصناعية الأخرى.

وبالمقابل، أكد الوزير، أن القطاع سيسهر على التجسيد الفعلي لهذه المشاريع من خلال مرافقة حثيثة لها. مضيفا “ارتأينا أن يكون أول تحدّي لنا عن طريق هذا الاتفاق الذي قمنا من خلاله بوضع خارطة طريق”. “للتسريع من وتيرة إنجازه ودخوله حيّز الإنتاج في مدّة قياسية”. “ما سيسمح للمواطن والمؤسسات الاقتصادية من اقتناء سيارات بالمعايير العالمية من جهة”. و”خلق قيمة مضافة في اقتصادنا الوطني من جهة أخرى”.