الوزير الأول يستقبل مفوضة الاتحاد الإفريقي للصحة والشؤون الإنسانية

إستقبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم، بقصر الحكومة، ميناتا ساماتي سيسوما، مفوضة الاتحاد الإفريقي للصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية، التي تقوم بزيارة عمل إلى بلادنا في إطار تدشين المقر المؤقت لمتحف إفريقيا الكبير.

وحسب بيان مصالح الوزير الاول اللقاء شكل فرصة للتعبير عن ارتياح الطرفين لتجسيد مشروع المتحف الإفريقي الكبير بوصفه أحد المشاريع الـرائدة لأجندة المنظمة القارية 2063.

كما اكد الطرفان على إرادتهما المشتركة لمواصلة التعاون والتنسيق لجعله منارة قارية تعكس الموروث الثقافي والتاريخي المتنوع لإفريقيا، وعزمهما على العمل سويا على تعزيز القدرات الإفريقية لمواجهة التحديات المتصلة بمجالات الصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية.