الوزير الأول يستقبل من رئيس أذربيجان إلهام علييف

استقبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، من طرف رئيس جمهورية أذربيجان، إلهام علييف. وشكل اللقاء فرصة للتطرق إلى واقع وآفاق العلاقات الثنائية. حيث أعرب الرئيس علييف عن استعداد بلاده لتعزيز التعاون الثنائي وتنشيطه في شتى المجالات. لاسيما على ضوء نتائج المحادثات التي جمعته، برئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وقد حمل الرئيس علييف، الوزير الأول تبليغ تحياته الأخوية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وبالغ شكره. وامتنانه على دور الجزائر التاريخي في تنشيط حركة عدم الانحياز ومساهماتها المتواصلة في تفعيل دورها على الساحة الدولية. دفاعا عن مبادئها الرامية إلى بلوغ نظام دولي أكثر عدلا وإنصافا.

ومن جهته، أعرب الوزير الأول عن ارتياحه للحركية التي تعرفها العلاقات الثنائية بين الجزائر وأذربيجان. بفضل توجيهات قائدي البلدين، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ونظيره الأذربيجي، إلهام علييف. والتي مكنت من تبادل عديد الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين في الفترة الأخيرة. والاتفاق على تنشيط آليات التعاون الثنائي واستكشاف جميع فرص الشراكة والتعاون بين الطرفين.

وبهذه المناسبة، أبلغ الوزير الأول الرئيس الأذربيجاني تحيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وتمنياته بالنجاح لأشغال قمة عدم الانحياز، معربا له عن شكره على مجهوداته الجديرة بالثناء خلال رئاسته للحركة.

كما جاء الاجتماع على هامش مشاركته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في أشغال الاجتماع على مستوى القمة لمجموعة اتصال حركة عدم الانحياز. بشأن التعافي بعد جائحة كورونا، الذي تجري أشغاله بالعاصمة الأذربيجانية باكو.