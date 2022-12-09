الوزير الأول يستقبل من طرف الرئيس الصيني على هامش القمة العربية- الصينية

إستقبل اليوم الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان من طرف الرئيس الصيني على هامش القمة العربية- الصينية والتي إحتضنتها العاصمة السعودية الرياض.

وخلال اللقاء اشاد الرئيس الصيني يشيد بعلاقات التضامن و التعاون التاريخية التي تربط البلدين . كما اكد على رغبة بلاده في تعميق الشراكة بين الصين و الجزائر وتنويعها لتشمل مجالات جديدة.

وكان اللقاء فرصة للرئيس الصيني لتنويه بدور الجزائر في المنطقة ودعم الصين لمساعيها الرامية إلى استتاب الإستقرار.

ويشارك الوزير الأول ممثلا لرئيس الجمهورية في القمة العربية-الصينية للتعاون والتنمية. التي تنطلق أشغالها اليوم 09 ديسمبر 2022.

وتنعقد 3 قمم صينية عربية في العاصمة الرياض، خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 10 ديسمبر الجاري. بحضور 30 قائد دولة ومنظمة دولية، برئاسة العاهل السعودي وولي عهده والرئيس الصيني.

وسيتم خلال القمتين مناقشة سبل تعزيز العلاقات المشتركة في المجالات كافة، وبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي.