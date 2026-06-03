الوزير الأول يستَقبل من قبل رئيس النيجر.. هذا مادار بينهما

استقبل، اليوم الأربعاء، الوزير الأول، سيفي غريب، من قبل رئيس النيجر عبد الرحمان تياني. حيث قال الوزير الأول في كلمة له عقب الاستقبال “لقد تشرفت اليوم بمقابلة فخامة رئيس جمهورية النيجر، عبد الرحمن تياني، الذي نقلت له تحيات أخيه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. كما أكدت له العناية الخاصة التي يوليها سيادته لتعزيز العلاقات الثنائية مع جمهورية النيجر الشقيقة. وترقية الحوار السياسي بين البلدين الشقيقين”.

وقال الوزير الأول، إن خلال اللقاء تم إطلاع الرئيس النيجري، على مجريات إشرافه اليوم، بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رفقة أخي، الوزير الأول علي محمد لمين زين، على تدشين محطة توليد الكهرباء بقدرة 40 ميغاواط. تابعا “والتي وضعنا سويا حجر أساس مشروع إنجازها يوم 24 مارس الماضي، على هامش الدورة الثانية للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-النيجرية للتعاون”. “ولا شك أن الآجال القياسية التي تم استكمال المشروع ضمنها تعكس انتقال العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مرحلة جديدة من الالتزام السياسي المشترك على أعلى مستوى. لاسيما في سياق الحركية الإيجابية التي تطبع العلاقات الثنائية. التي أطلقتها الزيارة التاريخية التي قام بها فخامة الرئيس عبد الرحمن تياني إلى الجزائر في فيفري المنصرم. والمحادثات الهامة التي أجراها مع أخيه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. والتي أعقبها انعقاد الدورة الثانية للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-النيجرية في مارس الماضي”.

كما تم خلال هذه المقابلة، استعراض مختلف أوجه التعاون بين البلدين، لاسيما في المجالات الحيوية. على غرار الطاقة والمحروقات والبنى التحتية والصحة والتكوين والتعليم العالي والرقمنة والنقل. مع تأكيد الحرص البالغ الذي يوليه الجانبان لتعزيز هذه الديناميكية غير المسبوقة التي يشهدها التعاون الثنائي ومواصلة المتابعة الدورية. تحت الإشراف المباشر والتوجيهات السامية لقائدي البلدين، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وأخيه فخامة الرئيس عبد الرحمن تياني.

ومن جهته، أعرب الرئيس عبد الرحمن تياني، عن تحياته الخالصة للرئيس عبد المجيد تبون والتقدير الخاص الذي يكِنّه له وعزمه على مواصلة العمل معه. من أجل الرقي بالعلاقات بين البلدين إلى أعلى المراتب. كما أعرب الرئيس عن بالغ شكره لرئيس الجمهورية، على الحرص البالغ الذي أحاط به مشروع محطة توليد الكهرباء بما سمح بوضعها حيز الخدمة في آجال قياسية. منوها بهذا الانجاز الطاقوي الهام بوصفه أولى ثمار الشراكة التضامنية القائمة بين الجزائر والنيجر.

وقد كانت لي بهذه المناسبة فرصة الاستماع للتحليلات القيّمة لفخامة الرئيس عبد الرحمن تياني حول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين. وتوظيف إمكانياتهما ومجالات التكامل بينهما، من أجل بلوغ أرقى مراتب الشراكة والتعاون بما يخدم مصالحهما المشتركة. -يضيف بيان الوزارة الأولى-.

كما تناولت المحادثات أيضا أهمية متابعة برامج وأنشطة التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين. وكذا المشاريع الهيكلية الاستراتيجية في المنطقة. حيث تم التأكيد على التزام البلدين ببذل مزيد من الجهود من أجل تسريع وتيرة إنجازها. خدمة للتنمية الاقتصادية وتعزيز التكامل والاندماج الإقليميين.

و”على الصعيد الإقليمي، تم استعراض مختلف التحديات التي تشهدها منطقتُنا، مع التأكيد على مواصلة التشاور والتنسيق الثنائيَّيْن. من أجل التصدي لها وفق الرؤية المشتركة التي يتقاسمها قائدا بلدينا في سبيل تعزيز السلم والأمن والاستقرار في منطقتنا”.

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