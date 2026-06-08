الوزير الأول يستقبل من قبل رئيس جمهورية تشاد

أستقبِل الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الاثنين، من قبل رئيس جمهورية تشاد الشقيقة، المشير محمد إدريس دبي إتنو. حيث نقل إليه التحيات الأخوية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. والعناية التي يوليها سيادته لتعزيز علاقات الأخوة و التضامن والتعاون التي تجمع البلدين الشقيقين.

واستعرض الجانبان خلال هذا اللقاء واقع وآفاق التعاون بين البلدين في شتى المجالات. لاسيما في ضوء نتائج المحادثات التي جمعت رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بنظيره التشادي. خلال زيارته إلى الجزائر في شهر أفريل الماضي. ومخرجات الدورة الرابعة للجنة المشتركة الجزائرية-التشادية المنعقدة بالجزائر في 21 أفريل 2026.

وقد أعرب الرئيس محمد إدريس دبي إتنو عن بالغ تقديره لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وشكره الخالص لسيادته على حرصه الكبير والتزامه الشخصي بتعزيز التعاون بين البلدين. بما مكن من إضفاء ديناميكية جديدة على العلاقات التي تجمعهما. وإطلاق وتيرة متسارعة في مسار تنفيذ برامج ومشاريع التعاون المتفق عليها. على غرار مشروع محطة توليد الكهرباء الذي تم وضع حجر أساسه اليوم بالعاصمة التشادية، أنجامينا.

وأضاف الرئيس بأن هذا الحدث الهام يعكس عمق علاقات الأخوة والتضامن بين البلدين. وحرص قيادتيهما على المضي قدما في بناء شراكة حقيقية قائمة على الثقة والمنافع المتبادلة، بما يخدم تطلعات شعبيهما إلى مزيد النمو والرفاه. منوها في الوقت ذاته بأن التعاون بين الجزائر وتشاد يشكل، بما تحقق له ومن خلال آفاقه الواعدة، نموذجا طموحا للتعاون الإفريقي البيني والشراكة جنوب-جنوب.

ومن جهته، أكد الوزير الأول، باسم رئيس الجمهورية، استعداد الجزائر لمواصلة العمل بالتنسيق مع السلطات التشادية. من اجل استكمال تنفيذ خارطة الطريق التي رسم معالمها قائدا البلدين. منوها بالمستوى المتميز الذي بلغته علاقات التعاون بين البلدين بفضل المتابعة الدورية لمدى تنفيذ الالتزامات المشتركة. والتي طالما أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على أهميتها الاستراتيجية باعتبارها العامل الحقيقي لتطوير العلاقات الثنائية. وفق رؤية مشتركة قوامها التضامن والتعاون، في سبيل تحقيق أهداف التنمية والتكامل الاقتصاديين.

كما تطرق الوزير الأول إلى مختلف أوجه التعاون القائم بين البلدين في مجالات حيوية. على غرار المحروقات والطاقة والبنية التحتية والتكوين وبناء القدرات. مع استعراض المراحل القادمة لتجسيد مختلف المشاريع والبرامج المسجلة على أجندة التعاون الثنائي.

وقد حضر اللقاء وزير الدولة وزير المحروقات محمد عرقاب، ووزير الطاقة والطاقات المتجددة مراد لعجال. والمدير العام للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية عابد حلوز. بالإضافة إلى سفير الجزائر بأنجامينا فيصل جاوتي، والرئيس المدير العام لسوناطراك نور الدين داودي، والرئيس المدير العام لنفطال جمال شردود.

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