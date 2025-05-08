الوزير الأول يستقبل من قبل رئيس جمهورية سيراليون

ومن جهته، حمل الرئيس يوليوس مادا بيو الوزير الاول نقل تحياته لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وتقديره البالغ لجهوده المشهودة من اجل تعزيز العمل الإفريقي المشترك لاسيما من خلال الآلية الافريقية للتقييم من قبل النظراء التي يتولى رئاسة منتداها مع التأكيد على ارادته القوية لتعزيز علاقات التعاون الثنائية ومواصلة التنسيق والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

هذا وجاءت زيارة الوزير الأول لجمهورية سيراليون في إطار مشاركته ممثلا لرئيس الجمهورية في أشغال المنتدى الإفريقي الثالث رفيع المستوى حول التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي من أجل التنمية المستدامة.