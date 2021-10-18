الوزير الأول يستقبل نائب وزير الخارجية الألماني

إستقبل الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، نيلز آنين نائب وزير الشؤون الخارجية لجمهورية ألمانيا الإتحادية.

ويقوم نيلز آنين نائب وزير الشؤون الخارجية لجمهورية ألمانيا الإتحادية، بزيارة إلى الجزائر.

وقد سمحت المحادثات للطرفين باستعراض واقع وآفاق العلاقات الثنائية وسبل ووسائل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، لاسيما في مجال الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.

طالع أيضا:

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp