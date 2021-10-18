إعــــلانات
الوطني

الوزير الأول يستقبل نائب وزير الخارجية الألماني

بقلم نادية بن طاهر
الوزير الأول يستقبل نائب وزير الخارجية الألماني
الوزير الأول يستقبل نائب وزير الخارجية الألماني
  • 109
  • 0

إستقبل الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، نيلز آنين نائب وزير الشؤون الخارجية لجمهورية ألمانيا الإتحادية.

ويقوم نيلز آنين نائب وزير الشؤون الخارجية لجمهورية ألمانيا الإتحادية، بزيارة إلى الجزائر.

وقد سمحت المحادثات للطرفين باستعراض واقع وآفاق العلاقات الثنائية وسبل ووسائل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، لاسيما في مجال الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.

طالع أيضا:

الوزير الأول: التأخر في مدة إنجاز المشاريع مرفوض رفضا قاطعا

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp

 

رابط دائم : https://nhar.tv/zknSy
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر