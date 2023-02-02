الوزير الأول يستقبل نظيره السنغالي آمادو با في دكار وهذا ما دار بينهما

استقبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، نظيره السنغالي، آمادو با، في مقر إقامته بالعاصمة دكار.

كما شكل هذا اللقاء فرصة للطرفين للتطرق إلى واقع وآفاق العلاقات الثنائية، وسبل تنشيط آليات التعاون الثنائي .والعمل سوياً من أجل تعزيز الشراكة بين البلدين في كل المجالات.

في حين، يأتي هذا اللقاء قبل انعقاد القمة الثانية حول تمويل المنشآت في إفريقيا التي تنطلق أشغالها اليوم الخميس بالعاصمة السنغالية. ويشارك فيها الوزير الأول ممثلًا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.