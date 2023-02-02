إعــــلانات
قناة النهار

الوزير الأول يستقبل نظيره السنغالي في مقر إقامته بالعاصمة دكار

بقلم قناة النهار
الوزير الأول يستقبل نظيره السنغالي في مقر إقامته بالعاصمة دكار
الوزير الأول
  • 85
  • 0

الوزير الأول يستقبل نظيره السنغالي في مقر إقامته بالعاصمة دكار

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/ZE69q
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر