قناة النهار الوزير الأول يستقبل نظيره السنغالي في مقر إقامته بالعاصمة دكار بقلم قناة النهار نشر في 02 فيفري 2023 - 15:15 الوزير الأول شارك غرِّد أرسل 85 0 الوزير الأول يستقبل نظيره السنغالي في مقر إقامته بالعاصمة دكار إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/ZE69q اقرأ أيضا الشلف: قناة النهار ببيت عزاء الفقيد الشـ.هيد "دحماني موسى محمد" قناة النهار 24 جانفي حسين أشيو: ميريزاق يلعب كرة حديثة وييستطيع اللعب في المنتخب الأول قناة النهار 15 جانفي مجتمع: إرتفاع أسعار البيض يؤثر سلبا على أصحاب محلات بيع المرطبات قناة النهار 21 جانفي الفريق أول السعيد شنقريحة يواصل زيارته الرسمية إلى فرنسا قناة النهار 26 جانفي "الوزير الأول :"أدعو إدارة الجمارك للإسراع في تطوير جهازها التنظيمي بداية بالنصوص القانونية قناة النهار 26 جانفي "شاهد.. إيتو يلتقي جهيد زفيزف "بالأحضان قناة النهار 15 جانفي سامية طبوش: المرأة القبائلية بمئة رجل والعادات لازم نحافظوا عليهم قناة النهار 12 جانفي الثلوج تغلق الطريق الوطني رقم 5 بين برج بوعريريج وبلدية اليشير قناة النهار 19 جانفي "ايتو سامويل:" جمال بلماضي شخص طيب ومهمته لن تكون سهلة أمام شعب متطلب جدا قناة النهار 15 جانفي ريبورتاج / باتنة .. يناير عند الشاوية..عادات وتقاليد تأبى الإندثار قناة النهار 15 جانفي