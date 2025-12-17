الوزير الأول يستقبل وزيرة البترول التشادية حاملةً رسالةً خطية إلى الرئيس تبون من نظيره التشادي

استقبل الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء بقصر الحكومة، ندولينودجي أليكس نايمباي، وزيرة البترول والمناجم والجيولوجيا لجمهورية تشاد، التي سلمته رسالة خطية موجهة إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من قبل نظيره التشادي، محمد إدريس دبي.

وقد جرى اللقاء بحضور وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب.

وحسب بيانٍ لمصالح الوزير الأول، فقد شكلت المحادثات فرصة للتنويه بعلاقات الأخُوَّة والتضامن التي تجمع البلدين الشقيقين واستعراض آفاق التعاون الثنائي في مجالات المحروقات والطاقة والمناجم.

وبهذه المناسبة، أعربت الوزيرة التشادية عن بالغ ارتياحها لنتائج زيارتها إلى الجزائر وآفاق التعاون التي تم تسطيرها بين الجانبين مؤكدة اهتمام بلادها بالاستفادة من خبرة الجزائر وإرادتها في بناء شراكة ثنائية في مجالات الطاقة والمناجم.

من جهته، أكد الوزير الأول استعداد الجزائر لتعزيز التعاون الثنائي مع جمهورية تشاد في كافة المجالات، ومرافقة جهود هذا البلد الشقيق في تطوير قطاعات المحروقات والطاقة والمناجم. تنفيذا للرؤية المشتركة لقائدي البلدين رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ونظيره الرئيس، محمد إدريس دبي، المعبر عنها خلال اللقاء الذي جمعهما في سبتمبر الماضي على هامش معرض التجارة البينية الإفريقية المنظم بالجزائر.