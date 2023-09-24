الوزير الأول يستقبل وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية لدولة ليبيا

استقبل الوزير الأول, أيمن بن عبد الرحمان, يوم الأحد بالجزائر العاصمة, وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية لدولة ليبيا, حورية الطرمال, التي تقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، فقد كان اللقاء “فرصة للتنويه بعمق الروابط التاريخية الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين, والتأكيد على الإرادة الراسخة التي تحذوهما للعمل سويا من أجل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات, بما في ذلك في الميادين ذات الصلة بالشؤون الاجتماعية وقضايا المرأة, لاسيما من خلال تكثيف الاتصالات الثنائية وتبادل التجارب والخبرات”.

وقد جرى اللقاء بحضور وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو, حسب ذات المصدر.