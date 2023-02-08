الوزير الأول يستقبل وزير التعليم العالي الموريتاني

استقبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء بقصر الحكومة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي للجمهورية الإسلامية الموريتانية، السيد محمد الأمين آبي الشيخ الحضرمي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر، حسب بيان لمصالح الوزير الأول.

وأوضح البيان أنه تم خلال هذا اللقاء “التأكيد على علاقات الأخوة والتضامن والتعاون المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين والإرادة السياسية التي تحذو قيادتي البلدين في الارتقاء بالتعاون والشراكة بين الجزائر وموريتانيا إلى مستويات أعلى من الشراكة والاندماج”.

كما تناولت المحادثات أيضا –يتابع المصدر ذاته– “آفاق تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الصلة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، على ضوء نتائج الاجتماع الأول للجنة القيادية المشتركة الجزائرية-الموريتانية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي الذي جرت أشغاله بمناسبة هذه الزيارة”.

يذكر أن هذا اللقاء قد جرى بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري.