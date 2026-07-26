الوزير الأول يستقبل وزير الخارجية السنغالي ويؤكدان تعزيز التعاون الثنائي

استقبل الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأحد، بقصر الحكومة، الشيخ نيانغ، وزير التكامل الإفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج لجمهورية السنغال الشقيقة، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، تناولت المحادثات واقع وآفاق العلاقات بين البلدين. مع التأكيد على ضرورة السمو بها إلى مستويات أرفع، لا سيما من خلال تفعيل آليات التعاون الثنائي، وعلى رأسها اللجنة المشتركة الجزائرية السنغالية ومجلس رجال الأعمال الجزائري-السنغالي.

وخلال هذا اللقاء، تم تبادل الآراء حول القضايا الدولية والإقليمية الراهنة ذات الاهتمام المشترك. حيث أشاد رئيس الدبلوماسية السنغالية بالدور المحوري الذي تلعبه الجزائر في دعم السلم والاستقرار في أرجاء إفريقيا، لا سيما في منطقة الساحل.

كما أكد الجانبان على أهمية تعزيز الاندماج القاري الذي يحظى باهتمام خاص من طرف السلطات العليا في البلدين.

وفي هذا السياق، أشار الوزير الأول إلى الديناميكية التي أضفاها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على العلاقات بين الجزائر وفضائها الإفريقي، سواء على الصعيد الثنائي أو المتعدد الأطراف. وذلك في إطار رؤية قائمة على التعاون والتضامن لتحقيق التنمية المشتركة وتعزيز التكامل الاقتصادي.