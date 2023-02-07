الوزير الأول يستقبل وزير الداخلية الفلسطيني

إستقبل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، اليوم بقصر الحكومة زياد محمود محمد هب الريح، وزير الداخلية لدولة فلسطين الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وحسب بيان مصالح الوزارة الاولى حرص وزير الداخلية الفلسطيني خلال اللقاء على الإشادة عاليا بموقف الجزائر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وبمبادرة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التي توجت بالتوقيع على إعلان الجزائر للمّ الشمل، من أجل الوحدة الفلسطينية.

وخلال القاء تطرق الطرفان إلى واقع وآفاق العلاقات الثنائية، وآخر تطورات القضية الفلسطينية.

وأضاف البيان أن اللقاء جرى بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السيد ابراهيم مراد.