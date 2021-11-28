الوزير الأول يستقبل وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية

استقبل الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأحد، بقصر الحكومة، خالد التيجاني مازن، وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وقد جرى اللقاء بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، والمدير العام للأمن الوطني، السيد فريد زين الدين بن الشيخ.

وحسب بيان مصالح الوزارة الأولى، فقد شكلت هذه المحادثات فرصة للتأكيد على الإرادة المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية، لاسيما في المجال الأمني والشرطي لمواجهة التحديات الأمنية في المنطقة. وكذا للتطرق إلى آخر التطورات في ليبيا، مع تأكيد موقف الجزائر الداعم لمساعي الخروج من الأزمة في هذا البلد الشقيق.

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أدى الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم السبت، واجبه الانتخابي، في اطار محليات نوفمبر 2021. كما أدلى أيمن بن عبد الرحمان، بتصريحات صحفية على هامش الادلاء بصوته في العاصمة.

وقال الوزير الأول، إن هذه المحليات، تعتبر آخر لبنة في بناء المؤسسات الديمقراطية بالجزائر. كما تابع أيمن بن عبد الرحمان، انها مكسب للجميع كجزائريين ومواطنين، حيث ستفرز هذه الانتخابات اختيار الأشخاص المناسبين الذين سوف سيتكفلونه.

وأضاف، الوزير الأول، أن الانتخابات ستعطي نفس جديد للجماعات المحلية وبلوغ المستويات المرجوة من الجميع. مردفا “حتى نخرج من بؤرة التسيير غير العقلاني الذي شهدته المحليات السابقة”.

وتابع الوزير الاول، “طبعا هذا يتوقف على اختيار كوادر البشرية التي سوف تحدث الطفرة التي نتمانها جميعها للجزائر”. داعيا الجميع إلى “التوجه بكثافة لصناديق الاقتراع حتى نتمكن من تحقيق الهدف من هذا الانتخاب”.

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