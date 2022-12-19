الوزير الأول يستقبل وزير الدولة لمملكة كمبوديا المكلف بالشؤون الإسلامية

استقبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم بقصر الحكومة، عثمان حسن، وزير الدولة لمملكة كمبوديا المكلف بالشؤون الإسلامية، والمبعوث الخاص لدى منظمة التعاون الإسلامي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر، حاملا رسالة إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من طرف الوزير الأول الكمبودي، هون سين.

وحسب بيان مصالح الوزير الأول، فإن اللقاء كان فرصة لتبادل وجهات النظر حول واقع وآفاق العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين.

كما جرى اللقاء بحضور وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي. يضيف المصدر نفسه.