الوزير الأول يستقبل وزير الزراعة الأردني

استقبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023، بقصر الحكومة، خـالـد موسـى شحادة الحنيفـات، وزير الزراعة بالمملكة الأردنية الهاشمية، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وحسب بيان مصالح الوزير الأول، فقد شكلت المحادثات فرصة للطرفين للتطرق إلى واقع وآفاق العلاقات الثنائية على ضوء الديناميكية الجديدة التي تطبع العلاقات بين البلدين في شتى المجالات بفضل توجيهات قائدي البلدين، مع التأكيد على إرادتهما المشتركة في تعزيز الشراكة الثنائية من خلال تمكين الفرص الاستثمارية، بما في ذلك في المجال الفلاحي، وتنشيط آليات التعاون الثنائي.

وقد جرى اللقاء بحضور وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني.