الوزير الأول يستقبل وزير الشؤون الإجتماعية التونسي

إستقبل اليوم الثلاثاء، أيمن بن عبد الرحمان، مالك الزاهي، وزير الشؤون الإجتماعية بالجمهورية التونسية،

وحسب بيان للوزارة الأولى، فقد جرى الإستقبال بقصر الحكومة، حيث يقوم وزير الشؤون الإجتماعية بالجمهورية التونسية بزيارة عمل إلى الجزائر.

وقد سمح اللقاء بتأكيد عمق علاقات الأخوة والتضامن التي تربط البلدين، مع استعراض واقع وآفاق التعاون الثنائي. على ضوء توجيهات قائدي البلدين، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وأخيه رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، الرامية إلى تحقيق المزيد من التكامل الاستراتيجي والتنمية المتضامنة والمندمجة.

كما جرى اللقاء بحضور وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة.

للإشارة، فقد وقّع وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي يوسف شرفة، ووزير الشؤون الإجتماعية للجمهورية التونسية مالك الزاهي. أمس على برنامج تنفيذي لبروتوكول التعاون المشترك في مجال العمل والعلاقات المهنية.

ويأتي توقيع هذا البرنامج التنفيذي في إطار تعزيز التعاون القائم بين الطرفين ويشمل عدة مجالات تتعلق سيما بعلاقات العمل والسلامة المهنية.

وقال شرفة خلال كلمة له، أن التوقيع على هذا البرنامج التنفيذي يهدف إلى تدعيم التعاون الثنائي في مجالات العمل والعلاقات المهنية والصحة في العمل والسلامة المهنية. من خلال تبادل التجارب واعداد برامج تكوينية الى جانب المشاركة في ندوات وملتقيات وطنية ودولية. مشيرا إلى أن هذا التوقيع بمثابة “وثبة حقيقية” تشهد على توطيد والإرتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

بدوره أكد الوزير التونسي، أن توقيع على هذا البرنامج التنفيذي يندرج في إطار تعزيز التعاون الثنائي “المتميز” بين الطرفين في مجال علاقات العمل. ويهدف إلى إعطائه دفع جديد. مشيرا إلى أنه اطلع على التطور الكبير الذي تشهده التجربة الجزائرية في عدة مجالات. سيما البطاقة ‏الإلكترونية “شفاء”.

للإشارة يقوم وزير الشؤون الاجتماعية التونسي بزيارة الى الجزائر في إطار التعاون الثنائي القائم مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

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