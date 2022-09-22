الوزير الأول يستقبل وزير الصيد والإقتصاد البحري الموريتاني 

استقبل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس، بقصر الحكومة، وزير الصيد والاقتصاد البحري للجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد عابدين امعييف الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وخلال هذا اللقاء، تم التأكيد على علاقات الأخوة والتضامن والتعاون المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، والإرادة السياسية التي تحذو قيادتي البلدين في الارتقاء بالتعاون والشراكة بين الجزائر وموريتانيا إلى مستويات أعلى من الشراكة والاندماج.

كما تناول الطرفان في هذا السياق آفاق تطوير التعاون الثنائي في شتى المجالات، لاسيما الصيد البحري والمجالات المجاورة.

وعلى ضوء النتائج الهامة التي تم التوصل إليها خلال الدورة التاسعة عشر للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-الموريتانية، التي جرت أشغالها بنواكشوط في 14 سبتمبر 2022.