الوزير الأول يستقبل وزير الطاقة الأذربيجاني

استقبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الثلاثاء، بقصر الحكومة، بارفيز شهبازوف، وزير الطاقة بجمهورية أذربيجان الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وحسب بيان مصالح الوزير الأول، فإن المحادثات سمحت بتأكيد جودة العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، ورغبتهما في تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، لاسيما في مجال الطاقة والمناجم، الذي يتوفر فيه البلدان على إمكانيات كبيرة وفرص تعاون واعدة.

وقد جرى اللقاء بحضور وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب.