الوزير الأول يستقبل وزير الفلاحة الروسي

استقبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم بقصر الحكومة، دميتري باتروشيف، وزير الفلاحة لروسيا الاتحادية. الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر في إطار انعقاد الدورة العاشرة. للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني.

وشكل اللقاء فرصة لتقييم التعاون الثنائي على ضوء نتائج هذه الدورة. والاتفاق على المضي قدما في تجسيدها بما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. ويحقق مصالحهما المشتركة.

وقد جرى اللقاء بحضور وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني.