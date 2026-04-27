الوزير الأول يستقبل وزير خارجية البوسنة والهرسك

استقبل الوزير الأول سيفي غريب، اليوم الاثنين، بقصر الحكومة، علم الدين كوناكوفيتش، وزير الشؤون الخارجية للبوسنة والهرسك، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.

وتناولت المحادثات واقع وآفاق العلاقات بين البلدين، مع تأكيد إرادتهما المشتركة لتوطيد التعاون الثنائي في مختلف المجالات. لا سيّما من خلال تعزيز الإطار المؤسساتي للعلاقات بين البلدين وتنشيط آليات التعاون الثنائي.

كما تناولت المحادثات سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين وخاصة من خلال تكثيف الاتصالات بين رجال الأعمال من البلدين، ومرافقتهم لبناء شراكات ثنائية تمكن من استغلال الفرص التي تتيحها على وجه الخصوص الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لتحسين مناخ الأعمال في الجزائر.