الوزير الأول يستقبل وفداً عن مجلس التجديد الاقتصاد الجزائري

استقبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم ، بقصر الحكومة، وفداً عن مجلس التجديد الاقتصاد الجزائري، برئاسة رئيسه كمال مولى.

وقد سمح هذا اللّقاء بالتّطرق إلى أبرز التحديات التي يتعين رفعها للدّفع بعجلة التنمية الاقتصادية، لاسيما، لبلوغ الأمن الغذائي والأمن الصحي ، وكذا إلى السبل الكفيلة باسترجاع سلم القيم، وبتعزيز قيمة ومكانة العمل داخل المجتمع.

بهذه المناسبة، أكد الوزير الأول استعداد الحكومة للعمل مع المتعاملين الاقتصاديين من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتنويع الاقتصاد الوطني، وترقية الصادرات . وفي هذا السياق، ألح السيّد الوزير الأول، على ضرورة تضافر الجهود لتعزيز مركز الجزائر إقليمياً بتشجيع الشراكات رابح -رابح ، وتوطين الانتاج والرفع من نسبة الادماج، إضافة إلى الاستفادة من المزايا التنافسية للاقتصاد الجزائري.

ويندرج هذا اللّقاء ضمن سلسة المشاورات التي يعقدها السيّد الوزير الأول مع الشركاء الاقتصاديين لبحث القضايا المتعلقة بإنعاش الاقتصاد الوطني.