الوزير الأول يستقبل وفدا وزاريا أردنيا هاما

إستقبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، يستقبل اليوم بقصر الحكومة، وفدا وزاريا أردنيا هاما يقوده يوسف محمود الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين، ووزير العمل بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وحسب بيان مصالح الوزير تطرف الطرفان إلى واقع وآفاق العلاقات الثنائية، والتأكيد على استعداد الطرفين للعمل من أجل تعزيز الشراكة بين البلدين. وذلك من خلال تمكين الفرص الاستثمارية وتنشيط آليات التعاون الثنائي في شتى المجالات، وفقا لتوجيهات قائدي البلدين.

هذا وأعرب الطرفان عن ارتياحهما لنتائج هذه الزيارة الهامة، لاسيما خارطة الطريق الجزائرية-الأردنية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري. للفترة 2023-2025، والتي أكد الجانبان استعدادهما لتنفيذها عبر تكثيف الاتصالات الثنائية على جميع المستويات.