الوزير الأول يستقبل وفدًا عن الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين

استقبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء، بقصر الحكومة، وفدًا عن الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين برئاسة مولود خلوفي ويضم أعضاءً من مكتب الجمعية.

وحسب بيان مصالح الوزارة الأولى، فقد استعرض الوزير الأول مع أعضاء الوفد، الرؤية الجديدة التي تبنتها الحكومة، من خلال الالتزامات ال54 لرئيس الجمهورية، من أجل إرساء لبنات اقتصاد وطني قوي ومتحرر من ثقافة الريع وممارستها، وذلك عن طريق الاستغلال الأمثل لمقدرات البلاد ومواردها الطبيعية والبشرية، والتوجه إلى الاعتماد على قطاعات إستراتيجية جديدة كفيلة بتنويع الاقتصاد الوطني، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المنتجات الأساسية والاندماج في سلسلة القيم العالمية.

وبعد الاستماع إلى انشغالات المتعاملين الاقتصاديين ، جدد السيد الوزير الأول التأكيد على أن ورشات الإصلاح التي أطلقتها الحكومة من شأنها توفير النظام البيئي الملائم، والمرافقة اللازمة للدولة، مما سيعزز نسيج المؤسسات ويسمح لها لأن تكون فاعلًا رئيسًا في تنمية البلاد، في جو تسوده المنافسة العادلة في إطار الشفافية والثقة المتبادلة بين جميع الأطراف

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إستقبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أمس الإثنين، وفدا عن الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين برئاسة السعيد نايت عبد العزيز.

وحسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول. فقد جرى الإستقبال بقصر الحكومة، ويضم الوفد رؤساء كل من الاتحاد الوطني للناقلين، والاتحاد الوطني للمستثمرين. بالإضافة كذلك إلى مالكي ومستغلي محطات الخدمات والوقود ومتعاملين إقتصاديين.

كما استمع الوزير الأول خلال اللقاء إلى رؤية ممثلي هذه الكونفدرالية لمسار الإنعاش الإقتصادي. ومناقشة الآليات الفعالة لبلوغ الأهداف المسطرة في مخطط عمل الحكومة. حيث جدّد الوزير الأول التأكيد على مضي الحكومة قدما، وفق توجيهات رئيس الجمهورية لتهيئة كل العوامل التي تؤدي إلى بناء اقتصاد قوي ومتنوع. تكون فيه المؤسسة المحرك الرئيسي للنمو بهدف خلق الثروة ومناصب الشغل. و ما لذلك من انعكاسات إيجابية على تقوية القدرة الشرائية للمواطن”.

من جانبهم، أكد أعضاء الوفد إستعداد المتعاملين الاقتصاديين الوقوف مع الحكومة في مساعي الإصلاح العميق للاقتصاد الوطني. في ضوء تعليمات رئيس الجمهورية التي أسداها للطاقم الحكومي وعلى راسهم الوزير الأول. بخصوص العمل على ضمان مناخ إستثماري شفاف يمنح جميع التسهيلات للمتعاملين الاقتصاديين. كمسألة الولوج إلى العقار الصناعي وإصلاح المنظومة البنكية والنظام الجبائي.

فضلا عن ذلك، تناول اللقاء مسألة ضرورة استرجاع الثقة بين مكونات الحلقة الاقتصادية. والذي تضعه الحكومة ضمن أولوياتها وتعمل عليه من خلال تعزيز قنوات التواصل. وهو ما سيمسح “بالقضاء على ثقافة الريع واسترجاع قيمة العمل في المجتمع”.