الوزير الأول يسدي تعليمة لإجلاء الرعايا الجزائريين العالقين في الخارج

أسدى الوزير الأول عبد العزيز جراد، تعليمة إلى وزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية والجماعات الـمحلية،والتهيئة العمرانية ووزير الأشغال العمومية والنقل.

التعليمة تفيد بالشروع في عملية إجلاء المواطنين الجزائريين الـمسافرين في الخارج والعالقين خلال شهر مارس 2020 جراء جائحة كورونا فيروس.

وجاء في التعليمة أن الـمواطنون الـمعنيون بعملية الإجلاء هذه، هم الحائزين على تذاكر العودة إلى الجزائر.

وبهذا يجب القيام من الآن بتسجيل أنفسهم على مواقع الإنترنت الآتية:

www.pm.gov.dz – www.mae.gov.dz – www.interieur.gov.dz

وأضاف نفس المصدر أن تاريخ التسجيل حدد بيوم الخميس 23 أفريل 2020 كأقصى أجل.

كما أمر جراد بتعبئة الأسطول الجوي والبحري الضروري لتجسيد عملية الإجلاء الهامة الـمذكورة.

للإشارة، المواطنون الذين سيتم إجلاؤهم سيخضعون للتدابير الوقائية للحجر الصحي على مستوى هياكل أحصيت لهذا الغرض.

للتذكير قرار إجلاء الرعايا يأتي تطبيقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.