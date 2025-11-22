الوزير الأول يشارك بجنوب إفريقيا في أشغال قمة مجموعة الـ 20

ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، شارك الوزير الأول سيفي غريب، اليوم السبت، في أشغال قمة مجموعة الـ 20، التي تنعقد تحت شعار “التضامن، المساواة، الاستدامة”، والتي ستجري أشغالها على مدار يومي 22 و23 نوفمبر 2025، بجوهانسبورغ بجمهورية جنوب إفريقيا.

ويشارك في أشغال هذه القمة التي تنعقد برئاسة رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، إلى جانب الدول الأعضاء. في مجموعة الـ20، رؤساء عدة دول وحكومات ومسؤولو منظمات دولية وإقليمية.

هذا وسيناقش المشاركون في هذه القمة التي تنعقد لأول مرة في القارة الإفريقية، مجموعة من المسائل التي تتعلق بالتحديات. التي يواجهها العالم اليوم، وبالأخص الأولويات التي حرصت الرئاسة الجنوب إفريقية. على وضعها على أجندة مجموعة العشرين والتي تتواءم مع انشغالات وتطلعات القارة الإفريقية.

