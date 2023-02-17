الوزير الأول يشارك في القمة الـ 36 لرؤساء دول و حكومات الإتحاد الإفريقي

حلّ الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الجمعة، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. للمشاركة في القمة الـ 36 لرؤساء دول و حكومات الاتحاد الإفريقي.

وسيشارك الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في القمة المقررة يومي السبت والأحد المقبلين.

يذكر أن هذه القمة ستجري تحت شعار “تسريع وتيرة تجسيد منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية”. بمشاركة قادة 34 بلدا إفريقيا و51 وفدا.