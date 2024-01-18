الوزير الأول يشارك في القمة الـ19 لحركة عدم الإنحياز

سيشارك الوزير الأول نذير العرباوي في أشغال القمة التاسعة عشر لحركة عدم الإنحياز بداية من الغد الجمعة.

وسيشارك الوزير الأول ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أين سيتوجه اليوم 18 جانفي، إلى العاصمة الأوغندية كمبالا، للمشاركة في أشغال القمة التاسعة عشر لحركة عدم الإنحياز التي تنعقد تحت شعار “تعزيز التعاون من أجل رخاء عالمي مشترك”. و القمة الثالثة لمجموعة 77+ الصين ” المقرر عقدهما خلال الفترة من 19 إلى 23 من الشهر الجاري.

وسيرافق الوزير الأول، وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف.