الوزير الأول يشارك في مراسم أداء اليمين الدستوري للرئيس دنيس ساسو ببرازافيل

شارك الوزير الأول عبد العزيز جراد في مراسم أداء اليمين الدستوري للرئيس الكونغولي المنتخب.

وجاء في بيان للوزارة الأولى ” ممثلا لرئيس الجمهورية شارك اليوم الوزير الأول عبد العزيز جراد رفقة وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم ببرازافيل في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس دنيس ساسونغيسو بعد تجديد انتخابه”

وأضاف البيان ” الوزير الأول نقل تهاني رئيس الجمهورية إلى نظيره دنيس ساسو نغيسو وتمنياته له بالنجاح والتوفيق خلال عهدته الجديدة”

كما أكد الوزير الأول حرص الرئيس على تمتين علاقات الصداقة التاريخية التي تربط البلدين، والعمل سويا لضمان الأمن والاستقرار في القارة