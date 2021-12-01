الوزير الأول يشدد على تخصيص الأراضي المسترجعة لحاملي المشاريع الاستثمارية
بقلم خالد زوبيري
شدد الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، على ضرورة تخصيص الأراضي المسترجعة لحاملي الـمشاريع الإستثمارية في الشعب الفلاحية الإستراتيجية بما يسمح بضمان الإستقلال الغذائي للبلاد وتقليص فاتورة الاستيراد، ولاسيما الحبوب، وذلك طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية.
ويأتي هذا خلال ترؤسه اجتماع الحكومة، أين تمت دراسة مدى تقدم عملية استرجاع العقار الفلاحي غير الـمستغل وإعادة توزيعه.
وقد انصب العرض ذو الصلة على آليات تحديد واستهداف الأملاك العقارية الفلاحية غير المستغلة والتي وجهت لاستعمالات أخرى مغايرة لتلك التي خصصت لها.
وجدير بالذكر أن حصيلة أولية قد سمحت بإبراز مساحة من الأراضي الفلاحية التي كانت محل استرجاع تقدر بأزيد من 750.000 هكتارا، فضلا عن الـملفات الجاري معالجتها طبقا للإجراءات الـمعمول بها في هذا الـمجال.
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