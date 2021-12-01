الوزير الأول يشدد على تخصيص الأراضي المسترجعة لحاملي المشاريع الاستثمارية

شدد الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، على ضرورة تخصيص الأراضي المسترجعة لحاملي الـمشاريع الإستثمارية في الشعب الفلاحية الإستراتيجية بما يسمح بضمان الإستقلال الغذائي للبلاد وتقليص فاتورة الاستيراد، ولاسيما الحبوب، وذلك طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية.

ويأتي هذا خلال ترؤسه اجتماع الحكومة، أين تمت دراسة مدى تقدم عملية استرجاع العقار الفلاحي غير الـمستغل وإعادة توزيعه.