الوزير الأول يشدد على تفعيل وحدات الصيانة للطرقات

شدد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، على ضرورة تفعيل وحدات الصيانة على طول الطريق السيار، للمحافظة على الطرقات.

وأورد الوزير الأول، في تصريحات صحفية على هامش تدشينه للجزء المتبقي من الطريق السيار شرق-غرب بالطارف، أنه يجب أن تكون هناك استراتيجية صيانة آنية ومفعلة للطرقات.

كما أشار أيمن بن عبد الرحمان، إلى أنه وبالرغم من أن شركة إنجاز هذا المشروع أجنبية، فإنها تتوفر على عدة كوادر بشرية جزائرية. متمنيا أن يكونوا هم النواة من أجل شركات جزائرية عظيمة.

وأكد الوزير الأول، أن الجزائر تتوفر على وسائل إنتاج عظيمة تمكنها من مقارعة أكبر المؤسسات والشركات الكبرى العاملة في هذا المجال.