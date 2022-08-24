الوزير الأول يشدد على ضرورة تعويض المتضررين من الحرائق في أقرب الآجال

شدد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، على ضرورة تعويض المتضررين من الحرائق والتكفل بانشغالاتهم في أقرب الآجال.

ويأتي هذا خلال ترأسه الأول هذا الأربعاء 24 أوت 2022، اجتماعًا للحكومة، عقد بقصر الحكومة.

وفي مستهل الجلسة، وقفت الحكومة دقيقة صمت ترحما على أرواح ضحايا الحرائق التي شهدتها مؤخرا بعض ولايات البلاد.

كما قدم وزير الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية عرضا حول حصيلة الحرائق الأخيرة وكذا التدابير التي اتخذت لـمجابهتها.

ومن جهته، استعرض وزير الفلاحة والتنمية الريفية التدابير التي شرع فيها لإحصاء الأشخاص الـمتضررين بغرض القيام، في أقرب الآجال، بتعويضهم الفوري وكذا تعويض الأضرار والخسائر التي سببتها هذه الحرائق للمنشآت ووسائل الإنتاج.

وعقب هذين العرضين، ذكر الوزير الأول بتعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بضرورة القيام في أقرب الآجال، بتعويض الضحايا والأشخاص المتضررين من هذه الحرائق و كذا التكفل بانشغالاتهم.

فضلا عن ذلك، حرص الوزير الأول على الإشادة بتلك الهبة التضامنية الرائعة التي قام بها مواطنونا والمجتمع المدني من أجل دعم السكان المتضررين ومساعدتهم، مثلما حرص على التنويه بتدخل مصالح الحماية الـمدنية، وأعوان الغابات، والهندسة الريفية و قوات الجيش الوطني الشعبي.