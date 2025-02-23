الوزير الأول يشرع غدا في زيارة عمل إلى مدينة حاسي مسعود

يشرع الوزير الأول نذير العرباوي بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يوم غد الاثنين، في زيارة عمل إلى مدينة حاسي مسعود بولاية ورقلة. حسب بيان مصالح الوزير الأول.

وجاء في البيان، “أنه بتكليف من رئيس الجمهورية، يشرع الوزير الأول نذير العرباوي يوم غد الاثنين 24 فيفري 2025، في زيارة عمل إلى مدينة حاسي مسعود بولاية ورقلة، للإشراف على مراسم إحياء الذكرى (69) لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين والذكرى (54) لتأميم المحروقات، المصادفة لـ 24 فيفري من كل سنة.”

وسيكون الوزير الأول مرفوقا خلال هذه الزيارة بكل من وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب،ووزير العمـل والتشغيـل والضمـان الاجتماعي، فيصل بن طالب، والامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أعمر تاقجوت. يضيف البيان.