الوزير الأول يشرع في زيارة عمل وتفقد إلى باتنة

بقلم أسماء
شرع، الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء، بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية باتنة. مرفوقا بوفد وزاري.

وسيشرف الوزير الأول، خلال الزيارة، على إطلاق وتدشين مشاريع صناعية في إطار تجسيد استراتيجية الدولة. الرامية إلى إعادة بعث المشاريع المصادرة وإدماجها ضمن الدورة الاقتصادية الوطنية.
الخطوة تأتي تنفيذا لتعليمات  رئيس الجمهورية المتعلقة بمواصلة بعث المشاريع المصادرة في إطار مكافحة الفساد. وإعادة إدماجها في الدورة الاقتصادية. باعتبارها من ممتلكات الشعب التي ينبغي أن تعود بالنفع على المواطنين وتسهم في دعم التنمية الوطنية
الوزير الأول سيشرف على إطلاق مصنع لإنتاج القطع والأجزاء المعدنية بتقنية القولبة إلى جانب تدشين وحدة لتركيب غرف التبريد الخاصة بالشاحنات.

