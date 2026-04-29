الوزير الأول يشرع في زيارة عمل وتفقد إلى باتنة

شرع، الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء، بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية باتنة. مرفوقا بوفد وزاري. وسيشرف الوزير الأول، خلال الزيارة، على إطلاق وتدشين مشاريع صناعية في إطار تجسيد استراتيجية الدولة. الرامية إلى إعادة بعث المشاريع المصادرة وإدماجها ضمن الدورة الاقتصادية الوطنية.

الخطوة تأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بمواصلة بعث المشاريع المصادرة في إطار مكافحة الفساد. وإعادة إدماجها في الدورة الاقتصادية. باعتبارها من ممتلكات الشعب التي ينبغي أن تعود بالنفع على المواطنين وتسهم في دعم التنمية الوطنية