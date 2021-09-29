الوزير الأول يشرع في زيارة لقسنطينة للإشراف على الإطلاق الرسمي لأول مصنع وطني لإنتاج لقاح كورونا

أشرف الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء. في زيارة عمل إلى ولاية قسنطينة رفقة وفد وزاري هام. وهذا للإشراف على الإطلاق الرسمي لأول مصنع وطني لإنتاج لقاح كورونا.

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