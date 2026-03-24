الوزير الأول يشرف رفقة نظيره النيجري على توقيع أكثر من 20 إتفاقية

أشرف، اليوم الثلاثاء، الوزير الأول سيفي غريب رفقة الوزير الأول لجمهورية النيجر علي لامين زين مهمان على مراسم التوقيع. على أكثر من 20 إتفاقية في عديد القطاعات الإستراتيجية والهامة بين البلدين.

وتتمثل الإتفاقيات في تعاون في مجالات المخابر، التجهيز والمعدات، الصناعات الصيدلانية، البيئة. المحروقات والطاقة والطاقات المتجددة والصناعة والصحة والرياضة والأشغال العمومية والثقافة والمؤسسات المصغرة.