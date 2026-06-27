الوزير الأول يشرف على إحياء اليوم الدولي لمكافحة المخدرات

يشرف اليوم الوزير الأول سيفي غريب، بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالجزائر العاصمة، على مراسم إحياء اليوم الدولي لمكافحة المخدرات.

وتم تنظيم مراسم اليوم الدولي لمكافحة المخدرات تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والموسوم هذا العام. بشعار: “سنة من إطلاق الاستراتيجية الوطنية… معًا نرفع التحدي”.

كما تُعد هذه المناسبة محطةً لتقييم حصيلة سنة من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية (2025-2029)، واستعراض مستوى التقدم المحقق في تجسيد أهدافها، بما يسهم في تعزيز آليات الوقاية والمكافحة خلال المرحلة المقبلة.

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