الوزير الأول يشرف على إحياء اليوم العالمي للمرأة

أشرف الوزير الأول سيفي غريب، بصفته ممثّلًا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يوم الأحد، على مراسم حفل أُقيم تكريمًا للمرأة الجزائرية، وذلك بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة.

وحسب بيان مصالح الوزير الأول، فقد جرى هذا الحفل تحت شعار «المرأة الجزائرية: تميّز وريادة»، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، بحضور وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين في الدولة، فضلاً عن حضور مجاهدات وممثلات عن الجمعيات والمنظمات الناشطة في مجالي المرأة والأسرة، إضافة إلى شخصيات بارزة من الساحة الفنية والرياضية.

وتعكس هذه الاحتفالية العناية الخاصة التي يوليها رئيس الجمهورية لترقية مكانة المرأة الجزائرية وتثمين دورها المحوري في المجتمع. كما تبرز إسهاماتها الفاعلة في بناء وتعزيز مسار التنمية الوطنية.

وبالمناسبة، تم تكريم عدد من النساء الجزائريات المتميزات والمبدعات في مختلف الميادين المهنية والعلمية، إلى جانب مجالات الفن والإعلام والرياضة والابتكار والإبداع بمختلف تجلياته.

كما يجسّد هذا التكريم نماذج ملهمة من مسارات النجاح النسوي، بما يتيح للأجيال الصاعدة استلهام تجارب الجزائريات اللواتي أسهمن بفعالية في مختلف مجالات الحياة العامة.