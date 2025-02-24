الوزير الأول يشرف على إحياء ذكرى تأسيس إتحاد العمال وتأميم المحروقات

أشرف الوزير الأول نذير العرباوي، اليوم الإثنين، على مراسم إحياء الذكرى الـ69 لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، والذكرى الـ 54 لتأميم المحروقات.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، أشرف الوزير الأول على مراسم إحياء هاتين المناسبتين، بمدينة حاسي مسعود، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وجاءت الذكرى تحت شعار “ملتزمون بتنمية الموارد الطاقية والمائية الغذائية”.

ووضع الوزير الأول، حجر الأساس لمشروع إنجاز المصفاة الجديدة بحوض الحمراء تعزيزا للقطاع الطاقوي.

ورافق الوزير الأول في هذه الزيارة، كل من وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب. ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب. والأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين، أعمر تاقجوت.