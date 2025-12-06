الوزير الأول يشرف على افتتاح الطبعة الـ4 للمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة

أشرف الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم السبت، على افتتاح الطبعة الـ 4 للمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة.

وتم تنظيم هذا المؤتمر، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

ويُنعقد المؤتمر تحت شعار “الاعتزاز برواد الأعمال في افريقيا”، ليكون ملتقى متميزًا لتبادل المعارف والخبرات. وتعزيز التعاون الإفريقي في مجالات الابتكار، التحول الرقمي، وريادة الأعمال.

وتولي الجزائر أهمية قصوى لدعم الابتكار وريادة الأعمال في القارة الإفريقية. وتعتبر تمكين الشباب الإفريقي من المبادرات المبتكرة أولوية استراتيجية.

وقد قرر رئيس الجمهورية، في شهر سبتمبر الماضي، إنشاء صندوق تمويل للشركات الناشئة والمبتكرين الشباب على المستوى الإفريقي. دعمًا للابتكار وتشجيع المبادرات الشبابية القارية.

وشدد رئيس الجمهورية، في هذا السياق، على ضرورة إنجاح هذه الطبعة. وأعطى تعليماته للحكومة بتوفير كل الدعم والوسائل اللازمة، باعتبار هذا المؤتمر امتدادًا لتوصيات معرض التجارة البينية الإفريقية.

مؤكدًا أن الهدف الأسمى هو وضع الشباب الإفريقي في صلب الاهتمام، من خلال تنفيذ ورقة الطريق. وإنشاء جسر تواصل دائم بين شباب كل الدول الإفريقية.