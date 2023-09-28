الوزير الأول يشرف على افتتاح الطبعة الـ 22 للصالون الدولي للسياحة والأسفار

أشرف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، اليم الخميس، بقصر المعارض. على فعاليات افتتاح الطبعة الـ 22 للصالون الدولي للسياحة والأسفار.

يذكر أن النسخة الثانية والعشرين (22) للصالون، تنطلق ابتداء من 28 سبتمبر إلى 01 أكتوبر 2023 في الجناح المركزي للمعرض. وتنظم من قبل محافظة مهرجان الصالون الدولي للسياحة والسفر تحت رعاية وزارة السياحة والصناعات التقليدية.

ويعد هذا الحدث أكبر حدث من نوعه في شمال إفريقيا وإفريقيا من حيث عدد المشاركين وتنوعهم وجودتهم. كما تهدف إلى تعزيز قطاع السياحة وجعل وجهة الجزائر أكثر وأكثر شهرة.