الوزير الأول يشرف على افتتاح تظاهرة “غلوبال أفريكا تاك 2026”

أشرف الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم السبت، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة، على افتتاح تظاهرة “Global Africa Tech 2026″، التي تحتضنها الجزائر من 28 إلى 30 مارس الجاري، تحت شعار “كل الشبكات، تقارب واحد”، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، يُنظم هذا الحدث القاري البارز من طرف وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

كما يشكّل هذا الحدث، منصة استراتيجية للحوار والتعاون، تهدف إلى توحيد السياسات العمومية، واستراتيجيات البنى التحتية. وديناميكيات الاستثمار، ومنظومات الابتكار، ضمن رؤية إفريقية موحدة للرقمنة.

ويشهد حفل الافتتاح حضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بوعلام بوعلام. والمستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال، كمال سيدي السعيد. إلى حانب، عدد من أعضاء الحكومة، فضلًا عن وفود رسمية رفيعة المستوى من عدة دول إفريقية وممثلي مؤسسات قارية ودولية.

كما تشهد هذه الطبعة الأولى مشاركة نوعية تضم أبرز متعاملي الاتصالات، والشركات التكنولوجية العالمية، والمستثمرين. إضافة إلى نخبة من المبتكرين والخبراء في القطاع الرقمي، ما يعكس الأهمية المتزايدة التي يكتسيها الحدث على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ويجسد هذا الملتقى الرؤية الاستراتيجية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الرامية إلى ترسيخ مكانة الجزائر كمحور رئيسي للابتكار الرقمي في إفريقيا. من خلال دعم التحول الرقمي وتعزيز التكامل بين الدول الإفريقية.

ويسعى إلى بناء قارة إفريقية متصلة رقميًا بشكل موحد، عبر دمج الشبكات الأرضية والبحرية والجوية والفضائية. بما يضمن توفير بنية تحتية حديثة وآمنة تستجيب لمتطلبات العصر الرقمي.

كما يهدف إلى تعزيز السيادة الرقمية وتقليص الفجوة بين الدول الإفريقية. من خلال تطوير منظومات اتصال متكاملة تدعم النمو الاقتصادي وتواكب التحولات التكنولوجية العالمية.