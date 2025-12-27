الوزير الأول يشرف على افتتاح ملتقى وطني حول الأمن القانوني

أشرف الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم السبت، بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحّال بالجزائر العاصمة، على افتتاح أشغال الملتقى الوطني الموسوم بـ “الأمن القانوني وأثره على التنمية الاقتصادية”، المنعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، يناقش الملتقى مفهوم الأمن القانوني في بُعديه المتعلقين بالإطار التشريعي والتطبيق العملي. وكذا آليات تعزيز تأمين فعل التسيير، لما لذلك من أثر مباشر في تحسين مناخ الأعمال ودفع وتيرة التنمية الاقتصادي.

ويشهد الملتقى حضور كل من رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، ورئيسة المحكمة الدستورية، ليلى عسلاوي. ووزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة.

بالإضافة إلى حضور أعضاء من الطاقم الحكومي، والمستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية والقضائية، محمد حموش. والمستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بقطاعات المالية والبنوك والميزانية واحتياطي الصرف والصفقات العمومية والمخالصات الدولية، فريد يايسي. إلى جانب ممثلي المؤسسات الاقتصادية والهيئات القضائية.