الوزير الأول يشرف على الإفتتاح الرسمي لفعاليات صالون الجزائر الدولي للكتاب

أشرف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء بقصر المعارض بالصنوبر البحري (الجزائر العاصمة) على الإفتتاح الرسمي لفعاليات صالون الجزائر الدولي للكتاب في طبعته السادسة والعشرين التي حملت شعار “افريقيا تكتب المستقبل”.

ويشارك في هذه التظاهرة الثقافية 1283 عارضا منهم 67 عارضا جزائريا و361 عارضا عربيا و625 عارضا أجنبيا.

كما تشارك في صالون الجزائر الدولي للكتاب 62 دولة منها 18 دولة إفريقية.

وكان الوزير الأول مرفوقا بعدد من أعضاء الحكومة، حيث استهل زيارته للمعرض من الجناح المخصص للجيش الوطني الشعبي، أين استمع لعرض حول مجلة الجيش وإصدارات الجيش الوطني الشعبي.