الوزير الأول يشرف على انطلاق أشغال المنتدى الوطني للمجتمع المدني

يشرف الوزير الأول نذير العرباوي، اليوم السبت، بالمركز الدولي للمؤتمرات، على انطلاق أشغال المنتدى الوطني للمجتمع المدني تحت شعار “حوار .. مواطنة .. تنمية” تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

ويتناول المنتدى موضوع الحوار كأداة للمواطنة الفاعلة والمشاركة في التنمية ودور المجتمع المدني في مواكبة التحول الرقمي.

كما يتناول موضوع الإقتصاد الاجتماعي التضامني والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية لدعم جمعيات المجتمع المدني.

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