الوزير الأول يشرف على تسليم جائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب

أشرف الوزير الأول نذير العرباوي، اليوم السبت، على إحياء اليوم الوطني للفنان، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة.

كما سيتم تسليم جائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب “علي معاشي” في طبعتها الـ 19.

ويأتي الإحتفال باليوم الوطني للفنان، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وسيقوم العرباوي، بتسليم الجوائز على 24 متوجا بمعدل 3 متوجين في كل تخصص من بين التخصصات الثمانية.

وتتضمن جائزة رئيس الجمهورية عدة مجالات أدبية على غرار القصة، السيناريو، الكتابة المسرحية والمجالات الفنية من إنتاج سمعي بصري، سينمائي و كوريغرافيا وفنون تشكيلية.