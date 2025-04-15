الوزير الأول يشرف على تنصيب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي

أشرف الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، على مراسم تنصيب السيد محمد بوخاري رئيسا للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خلفا ربيعة خرفي، تنفيذا للقرار الصادر عن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس الاثنين.

وخلال مراسم تسليم واستلام المهام التي جرت بمقر المجلس،بحضور إطاراته، تقدم بوخاري بشكره إلى رئيس الجمهورية، على وضعه الثقة في شخصه لرئاسة هذه الهيئة الدستورية العتيقة، مؤكدا التزامه ببذل قصارى جهده من اجل بلوغ الاهداف المسطرة لتحقيق النجاعة على رأس المجلس.

وكان بوخاري يشغل منصب وزير التجارة الخارجية و ترقية الصادرات منذ 19 نوفمبر 2024، بعد أن تولى منصب مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمالية والبنوك والميزانية واحتياطي الصرف والصفقات العمومية والمخالصات الدولية.