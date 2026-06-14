الوزير الأول يشرف على تنصيب مجلس إدارة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار

أشرف، اليوم الأحد، الوزير الأول، سيفي غريب، على تنصيب مجلس إدارة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

وقال الوزير الأول على هامش مراسم التنصيب، إنّ مجلس إدارة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار خطوة ضمن مواصلة تنفيذ الإصلاحات. التي أقرّها رئيس الجمهورية في مجال ترقية الاستثمار وتحسين مناخ ممارسة الأعمال.

كما جاء تنصيب المجلس -يضيف الوزير الأول غريب- مجلس إدارة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني. ورفع من قدرته على استقطاب الاستثمارات المنتجة للثروة ومناصب الشغل.

وأشار الوزير الأول إلى أن تنصيب هذا المجلس يتزامن مع انطلاق عملية تنصيب ممثلي الإدارات. والهيئات العمومية على مستوى الشبابيك الوحيدة للاستثمار. مرفقين بتفويضات الإمضاء وكامل الصلاحيات المخولة لهم قانوناً.

وقال سيفي غريب، إنّ رفع مستوى التمثيل داخل مجلس إدارة الوكالة إلى مستوى الأمناء العامين للوزارات المعنية بملف الاستثمار وإجراءاته، يعكس إرادة الدولة في تمكين الوكالة من أدوات أكثر فعالية في التنسيق واتخاذ القرار، بما يسمح لها بالتكفل الأمثل بانشغالات المستثمرين ومرافقة مشاريعهم، لاسيما فيما يتعلق بتوجيه العقار الاقتصادي.

ويجسد هذا الاختيار توجها جديدا في حوكمة الاستثمار، يقوم على الجمع بين النظرة الاستباقية في تحديد الاستثمارات القابلة للتجسيد الفعلي قبل الشروع في الإجراءات، والنظرة الاستشرافية في توجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني، وفق التوجهات الاستراتيجية للحكومة، بما يضمن توجيه الجهد الاستثماري نحو الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية والأثر التنموي المباشر، لاسيما توفير مناصب الشغل وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة -يضيف الوزير الأول-.

كما دعا الوزير الأول مجلس الإدارة إلى الاضطلاع بدور محوري في تعزيز مكانة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، من خلال ضمان الانسجام بين مختلف المتدخلين. وترتيب الأولويات الاستثمارية، وتعزيز فعالية السياسات العمومية المرتبطة بترقية الاستثمار. مضيفا أن “المجلس سيكون بالنظر إلى تركيبته التي تضم الأمناء العامين للوزارات المعنية، إطارا دائما للتشاور والتنسيق واتخاذ القرار. بما يسمح بضمان الانسجام بين السياسات القطاعية ومتطلبات ترقية الاستثمار، والتكفل السريع والفعال بالملفات ذات الطابع الأفقي التي تستدعي تدخل عدة قطاعات في آن واحد”.

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